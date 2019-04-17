Попов, який нещодавно дебютував за основу Динамо, назвав свій ідеал захисника

Оборонець Динамо Денис Попов вважає капітана Реала Серхіо Рамоса еталонним прикладом захисника.

"Хто для мене ідеал на позиції захисника? Серхіо Рамос. Він чудово читає гру, топ-рівня захисник. Це те, до чого потрібно прагнути.

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Наступний матч проти Шахтаря може стати вирішальним у боротьбі за золоті медалі? Не хочеться щось говорити перед грою. Можу тільки запевнити вболівальників Динамо, що ми зробимо все для того, щоб перемогти в цій зустрічі", – цитує Попова Команда№1.

Зазначимо, що Попов дебютував за Динамо у матчі з Маріуполем, в якому кияни перемогли 1:0. 20-річний оборонець є вихованцем школи РУФК (Київ).

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