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Попов, який нещодавно дебютував за основу Динамо, назвав свій ідеал захисника

16:30 398 Читать на русском
Попов, який нещодавно дебютував за основу Динамо, назвав свій ідеал захисника
Денис Попов / ФК Динамо

Оборонець Динамо Денис Попов вважає капітана Реала Серхіо Рамоса еталонним прикладом захисника.

 
Віктор Циганков 74’
74’ Віктор Циганков

"Хто для мене ідеал на позиції захисника? Серхіо Рамос. Він чудово читає гру, топ-рівня захисник. Це те, до чого потрібно прагнути.

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Наступний матч проти Шахтаря може стати вирішальним у боротьбі за золоті медалі? Не хочеться щось говорити перед грою. Можу тільки запевнити вболівальників Динамо, що ми зробимо все для того, щоб перемогти в цій зустрічі", – цитує Попова Команда№1.

Зазначимо, що Попов дебютував за Динамо у матчі з Маріуполем, в якому кияни перемогли 1:0. 20-річний оборонець є вихованцем школи РУФК (Київ).

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Теги
Динамо Динамо Денис Попов Денис Попов Маріуполь - Динамо
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