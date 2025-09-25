Дженоа переграла Емполі у 1/16 Кубка Італії. Результат та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24.

Кубок Італії, 1/16 фіналу

Дженоа – Емполі – 3:1

Голи: Френдруп, 15, Маркандаллі, 56, Станчу, 83, – Сапоріті, 12

Вихованця Динамо вже порівнюють з Ібрагімовічем – італійці не впізнали Довбика

Дженоа пробилася у наступний раунд Кубка Італії, обігравши Емполі. Богдан Попов вийшов у стартовому складі гостей. Нападник завдав лише два удари по воротах суперника. Один м'яч пролетів над поперечкою, інший – геть в іншу сторону. Попов виграв два єдиноборства та зробив два виноси. На 59 хвилині українець пішов з поля. Єдиний гол Емполі був забити на початку матчу.

Щодо Дженоа, то Руслан Маліновський залишився в запасі і на поле не вийшов. Перемогу "грифонам" забезпечили Френдруп, Маркандаллі та Санчу, які оформили по голу.

У наступному раунді Дженоа зіграє проти Аталанти. Гра запланована на третє грудня.

Фабрегас розгромив команду чемпіона світу, Лападула став одночасно рятівником і антигероєм: Кубок Італії