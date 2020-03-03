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Попов виділив головні проблеми Динамо у грі проти Колоса

3 березня 22:59 239 Читать на русском
Попов виділив головні проблеми Динамо у грі проти Колоса
Денис Попов / Сайт Динамо

Захисник Динамо Денис Попов підсумував виступ своєї команди у матчі 21 туру УПЛ проти Колоса (2:0).

40’ Фран Соль
56’ Віктор Циганков
 
Євген Задоя 45+2’
40’ Фран Соль
45+2’ Євген Задоя
56’ Віктор Циганков

"Результатом, можливо, й задоволені, але над грою ще треба працювати. У нас була ротація складу, деякі хлопці ще недостатньо зіграні, ще не відчули гру у цьому сезоні. Можливо, проблеми були саме в цьому.

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Гра спочатку складалася напружено. Зрозуміло, що після червоної картки у суперника стало легше. Ну, тоді їм не потрібно було так фолити. Голи завжди додають впевненості, ноги самі біжать, адже при 0:0 ще є хвилювання", – розповів Попов у коментарі Football Hub.

Перемога дозволила Динамо повернутися на другу сходинку УПЛ, однак луганська Зоря ще має матч у запасі і може випередити киян.

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Теги
Динамо - Колос Динамо Динамо Денис Попов Денис Попов
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