Попов виділив головні проблеми Динамо у грі проти Колоса

Захисник Динамо Денис Попов підсумував виступ своєї команди у матчі 21 туру УПЛ проти Колоса (2:0).

"Результатом, можливо, й задоволені, але над грою ще треба працювати. У нас була ротація складу, деякі хлопці ще недостатньо зіграні, ще не відчули гру у цьому сезоні. Можливо, проблеми були саме в цьому.

Динамо – Колос – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Гра спочатку складалася напружено. Зрозуміло, що після червоної картки у суперника стало легше. Ну, тоді їм не потрібно було так фолити. Голи завжди додають впевненості, ноги самі біжать, адже при 0:0 ще є хвилювання", – розповів Попов у коментарі Football Hub.

Перемога дозволила Динамо повернутися на другу сходинку УПЛ, однак луганська Зоря ще має матч у запасі і може випередити киян.

Динамо впевнено обіграло Колос – Циганков і Соль повертаються героями, VAR допомагає