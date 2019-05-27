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Попов вдруге поспіль став найкращим гравцем збірної України U-20 у матчі чемпіонату світу-2019

27 травня 23:33 255 Читать на русском
Попов вдруге поспіль став найкращим гравцем збірної України U-20 у матчі чемпіонату світу-2019
Денис Попов / ФІФА

Захисник збірної України U-20 Денис Попов вдруге поспіль визнаний найкращим гравцем команди у поєдинку чемпіонату світу.

85’ Насір Пір Бакш
 
Денис Попов 59’
59’ Денис Попов
85’ Насір Пір Бакш

Футбольний портал GoalPoint.pt вдруге визнав Дениса Попова найкращим гравцем у складі збірної України U-20 у матчі чемпіонату світу-2019.

Катар U-20 – Україна U-20 – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Вихованець Динамо вдруге поспіль забив переможний м'яч головою. Цього разу завдяки його м'ячу "жовто-сині" переграли Катар і набрали 6 очок у групі.

Також Попов виграв 2 верхові дуелі з двох, зробив 7 точних передач з 14, 5 перехватів, 6 виносів та 2 виграних єдиноборства з 3.

ЧС-2019 U-20: Україна здобула мінімальну перемогу над Катаром та очолила групу D

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Світ Денис Попов Денис Попов Україна U-20 Україна U-20 Катар U-20 Катар U-20 Катар U-20 - Україна U-20
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