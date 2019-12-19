Попов: В інтернеті багато агресивних і непрофесійних коментарів про мене та Динамо

Захисник Динамо Денис Попов зізнався, що слідкує за думками вболівальників та фахівців щодо своєї гри та виступів "біло-синіх".

"Я стикаюся з різними думками в інтернеті. Сучасний футбольний світ влаштований так, що відсторонитися від обговорень, коментарів і дискусій просто неможливо.

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Так, я читаю те, що пишуть про Динамо і про мене в інтернеті. Є цікаві думки, є моменти, які можна обговорити, але багато відверто агресивних і непрофесійних коментарів. Іноді ці образи і коментарі викликають цілковите нерозуміння. Настрою вони не додають, але це частина роботи професійного футболіста – бути сильним навіть у важкі моменти", – цитує Попова офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, що Попов дебютував за першу команду Динамо в квітні цього року. В поточному сезоні 20-річний футболіст зіграв 10 матчів за "біло-синіх" та забив 2 голи.

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