Попов: В інстаграмі купу гидоти пишуть – це вболівальники Шахтаря проявляють активність

Захисник Динамо Денис Попов розповів про негативні коментарі, які надходять йому у соціальних мережах.

"Я такий же, як і був два-три місяці тому. Не думаю, що в мені щось змінилося. Намагаюся не звертати уваги на медіа, тому що там купу гидоти пишуть. У тому ж інстаграмі в коментарях. Один раз прочитав, тепер намагаюся цього не робити. Думаю, це вболівальники Шахтаря проявляють активність. Нехай думають, як думають", – сказав Попов Youtube-каналу Трендець.

Попов: Найбільший кайф – переможний гол у ворота Шахтаря

Нагадаємо, саме гол Попова приніс перемогу київському Динамо у матчі 1/8 фіналу Кубка України проти Шахтаря (2:1). В цьому сезоні 20-річний центральний захисник зіграв за першу команду "біло-синіх" 7 матчів та забив 2 голи.

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