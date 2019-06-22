Попов: У матчі з Нігерією U-20 здавалось, що вони всі старші за нас на кілька років

Захисник юнацької збірної України Денис Попов пригадав матч проти Нігерії на груповому етапі чемпіонату світу.

"Проти Нігерії здавалося, що там всі старші за нас роки на 2-3. Ще й поставили нам такий дурний пенальті. Судді перед чемпіонатом пояснювали правила, за їхнім трактуванням така рука не повинна була вважатись порушенням.

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Але арбітр все одно вказав на точку. Він поставив навіть два пенальті, але у нього все одно не вийшло нас задушити", – передає слова Попова Tribuna.com.

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Нагадаємо, на переможному для себе юнацькому чемпіонаті світу, збірна України не змогла перемогти лише юнаків з Нігерії. Матч групової стадії закінчився з рахунком 1:1.