Лазарет київського клубу потроху звільняється. Одразу три футболісти знову в строю.

Голкіпер Руслан Нещерет, оборонець Денис Попов та форвард Владислав Кулач відновили тренування у загальній групі, повідомляє офіційний сайт Динамо.

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Усі вони прибули разом із партнерами до Львова, де беруть участь у підготовці до прийдешніх поєдинків української Прем'єр-ліги (зокрема, проти Миная 2 жовтня) та Ліги Європи.

Нагадаємо, Попов травмував плече наприкінці серпня у матчі проти СК Дніпро-1 (0:3), Нещерету на початку вересня вдруге за рік діагностували перелом носа. Кулач не грав через травму аж з грудня 2021-го.

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