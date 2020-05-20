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Попов розповів про тиск на гравців Динамо – захисник відповів вболівальникам

17:29 508 Читать на русском
Попов розповів про тиск на гравців Динамо – захисник відповів вболівальникам
Денис Попов / Фото ФК Динамо

Захисник Динамо Денис Попов звернувся до фанатів київського клубу.

"Тиск в Динамо є, він відчутний, але тиснуть не тільки на мене, а й на всю команду. Причина одна – вболівальників можна зрозуміти. Вони зачекалися, вони хочуть трофеїв.

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Повірте, ми теж намагаємося. Було б нерозумно сказати, що ми не хочемо. Ми намагаємося, працюємо, щоб тішити нашого вболівальника.

Так, вони можуть сказати свою думку, але вони повинні розуміти – ми не сидимо, склавши руки. В даний момент нам важливий результат за всяку ціну.

Той, хто нічого не робить, той не помиляється. Я не боюся помилятися. Тому що потрібно набити свої гулі, все з досвідом приходить", – цитує Попова Tribuna.

У нинішньому сезоні УПЛ 21-річний Денис провів 11 матчів, в яких відзначився одним голом.

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Теги
Динамо Динамо футбольні фанати Денис Попов Денис Попов
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