Попов розірвав стосунки з Білодід – кінець однієї з найзірковіших спортивних пар України
09:49 - Читать на русском
Захисник Динамо Денис Попов не надто довго захоплювався дзюдоїсткою Дариною Білодід.
Вихованець київського клубу видалив усі спільні фотографії, і, як виявилося, не просто так.
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"Краще її запитайте, куди зникли підписки. Ні, зараз ми вже не пара", – коротко відповів Попов у коментарі Yellow.
Додамо, що про стосунки захисника Динамо і Білодід стало відомо ще влітку. Пара вважалася однією з найзірковіших в українському спорті, але їхній союз не протримався і чотирьох місяців.
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