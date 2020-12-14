Вихованець київського клубу видалив усі спільні фотографії, і, як виявилося, не просто так.

Попов потрапив до символічної збірної тижня в Лізі чемпіонів

"Краще її запитайте, куди зникли підписки. Ні, зараз ми вже не пара", – коротко відповів Попов у коментарі Yellow.

Додамо, що про стосунки захисника Динамо і Білодід стало відомо ще влітку. Пара вважалася однією з найзірковіших в українському спорті, але їхній союз не протримався і чотирьох місяців.

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