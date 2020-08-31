Відома дзюдоїстка Дарина Білодід з'явилась на прем'єрі свого автобіографічного фільму у компанії захисника Динамо Дениса Попова.

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Молоді спортсмени мило проводили час за переглядом стрічки, а фотографи упіймали кадри, де футболіст ніжно тримає за руку 19-річну дзюдоїстку. У мережі Дарину та Дениса одразу охрестили новою парою вітчизняного спорту.

Нагадаємо, 21-річний оборонець нещодавно відновився від травми і зможе допомогти киянам у кваліфікації Ліги чемпонів, де Динамо протистоятиме нідерландський АЗ.

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