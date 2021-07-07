Оборонець "біло-синіх" Денис Попов ніяк не може оговтатись після травми.

Захисник Динамо Денис Попов не поїде з командою на другий тренувальний збір у Швейцарію, повідомляє Meta Ratings.

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22-річний оборонець не встигне відновитися після травми і приєднатися до команди до початку нового сезону. Зараз футболіст проходить відновлення в Києві і, цілком можливо, йому ще може знадобитися додаткова медична консультація за кордоном.

Нагадаємо, Попов під час Євро-2020 покинув розташування національної збірної України через травму литкового м'яза. Після повернення до столиці України гравець переніс операцію з видалення мигдалин.

До слова, перший збір команди Мірчі Луческу в Швейцарії триватиме до 7 липня. Після цього гравці отримають кілька днів відпочинку і знову виїдуть до Швейцарії, де пробудуть 10 днів – з 10 по 20 липня.

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