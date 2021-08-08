Травма оборонця київського Динамо та збірної України Дениса Попова виявилася серйозною. Центрбек змушений був лягти під ніж.

22-річний "динамівець" зазнав хірургічного втручання, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Попов зазнав травми у першому таймі матчу 2-го туру УПЛ проти Вереса. Детальне обстеження виявило в оборонця ушкодження передньої хрестоподібної зв'язки коліна. Медики вирішили прооперувати Попова. Орієнтовний термін реабілітації – 6 місяців. Отже, центрбек пропустить не тільки перше коло чемпіонату, а й поєдинки групового етапу Ліги чемпіонів і матчі збірної України у кваліфікації до ЧС-2022.

До слова, нещодавно Денис Попов зробив пропозицію коханій на одному з дахів столиці. Через різні проблеми зі здоров'ям у сезоні 2020/21 він сумарно пропустив майже три місяці.

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