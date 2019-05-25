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ЧС-2019 U-20: Попов прокоментував свій переможний гол за збірну України у ворота США

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ЧС-2019 U-20: Попов прокоментував свій переможний гол за збірну України у ворота США
Денис Попов / Фото Shcherbitskaya

Захисник збірної України U-20 Денис Попов поділився враженнями від першого поєдинку на чемпіонаті світу-2019 проти США (2:1).

26’ Сергій Булеца
52’ Денис Попов
 
Брендан Серванья 32’
26’ Сергій Булеца
32’ Брендан Серванья
52’ Денис Попов

"Емоції лише позитивні. Звичайно, я дуже хотів забити, щоб якось підняти командний дух, щоб перемогти.

Україна U-20 – США U-20 – відео голів

Гол присвячую своїй дівчині, яка приїхала підтримати мене, а також всій своїй сім'ї.

Суперник хороший, добре контролює м'яч, тактично навчений. На цьому чемпіонаті світу всі суперники сильні, тут зібрались лише найкращі", – сказав Попов після поєдинку.

Саме Денис став автором переможного гола у ворота збірної США, яка принесла підопічним Олександра Петракова 3 очки.

Нагадаємо, на ЧС-2019 "жовто-сині" перебувають в одній групі із однолітками з Катару, Нігерії та США.

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