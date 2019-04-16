Попов прокоментував свій дебют за Динамо

Захисник Динамо Денис Попов дебютував за основну команду в УПЛ в матчі проти Маріуполя (1:0).

"Перш за все, дуже приємно, що наставник дав мені шанс проявити себе. Враження залишилися найпозитивніші, адже Динамо перемогло, зберігши свої ворота на замку. А наскільки вдало я зіграв, краще запитати у Олександра Хацкевича. У всякому випадку, я робив все від мене залежне, щоб допомогти команді.

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Не обійшлось без хвилювання. Це був значущий для мене день. Такий шанс випадає нечасто. Але більш досвідчені партнери по команді по ходу матчу підказували, тому якогось дискомфорту я не відчував. Наставник також мене заспокоїв, попросив не переживати, і постаратися зіграти надійно і просто, а також більше грати вперед.

Я не можу сказати, що у нас з партнерами ідеальний взаємозв'язок, адже я не завжди тренуюся з першою командою, але в останні дні ми багато попрацювали над взаєморозумінням. Мені здається, що по ходу гри великих проблем у нас не виникало", – розповів Попов в інтерв'ю Команда№1.

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