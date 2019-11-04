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Попов пояснив, чому відзначив гол у ворота Львова поцілунком Вербіча

09:38 1666 Читать на русском
Попов пояснив, чому відзначив гол у ворота Львова поцілунком Вербіча
Денис Попов / фото: Динамо

Захисник Динамо Денис Попов в програмі "Профутбол" розповів про стосунки між футболістами київського клубу.

11’ Микола Шапаренко
30’ Віктор Циганков
35’ Сергій Сидорчук
82’ Артем Бєсєдін
90+1’ Денис Попов
 
11’ Микола Шапаренко
30’ Віктор Циганков
35’ Сергій Сидорчук
82’ Артем Бєсєдін
90+1’ Денис Попов

Попов відзначився у компенсований арбітром час, зробивши рахунок 4:0. Денис фактично зняв м'яч з ноги Вербіча – словенець уже сам був готовий замикати. Святкуючи взяття воріт, захисник поцілував вінгера у носа.

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"Це я йому так по-братськи. Сказав, що буду йому винен. Ми всі як одна сім'я, це нормально", – сказав Попов.

Додамо, що Денис відзначився голом у другому поспіль матчі за Динамо. В активі Вербіча 4 забитих м'ячі в УПЛ у нинішньому сезоні.

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Теги
Відеоновини Динамо Динамо Динамо - Львів Беньямін Вербіч Беньямін Вербіч Денис Попов Денис Попов
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