Попов повернувся до загальної групи Динамо – кияни все ще мають втрати

Перша ліга — 08:52 1051
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Авангард не має змоги виїхати на матч з Рухом – львів'яни можуть вийти до УПЛ, не граючи
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Пластун зазнав жахливої травми в матчі за Гент – захиснику зашивали пенісБельгія — 9 серп 11547
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Двоє гравців Динамо захворіли на коронавірусУкраїна — 9 серп 19005
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Яремчук влучав у стійки, Безус рятував, Пластун забив і постраждав від свого партнера – Гент програв перший матч сезонуБельгія — 9 серп 2861
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Ювентус зробив сенсаційну ставку на Пірло – великий Маестро вважає себе учнем Луческу, а в Італії згадують КиївІталія — 9 серп 9348