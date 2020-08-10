Попов повернувся до загальної групи Динамо – кияни все ще мають втрати

Денис Попов відновився після травми та вже тренується без обмежень, повідомляє офіційний сайт Динамо.

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Також зазначається, що Вербіч був присутнім на тренуванні та вже сьогодні, 10 серпня, розпочне бігову роботу. Поки що не тренується в групі Віталій Миколенко, у якого мікротравма, а також Артем Шабанов, який через пошкодження вуха носить пов'язку на голові.

Нагадаємо, вчора, 9 серпня, у двох гравців Динамо – Назарія Русина та Романа Вантуха – було виявлено коронавірус.

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