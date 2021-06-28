"Попов потребує хірургічного втручання", – Циганик назвав причини повернення захисника збірної України до Києва
Пошкодження захисника Динамо Дениса Попова може бути серйознішим, ніж прогнозувалось.
"Попов поїхав до Києва. У нього, наскільки я розумію, є підозра, що потрібно буде робити операцію. Має бути хірургічне втручання. І якомога раніше треба зробити потрібні обстеження.
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Але велика ймовірність того, що йому буде потрібна операція", – сказав журналіст Ігор Циганик у програмі Циганик Live.
Нагадаємо, Денис поїхав зі збірною України на Євро-2020, але не виходив на поле, а згодом несподівано покинув табір команди Андрія Шевченка.
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