Захисник Динамо Денис Попов своїм виступом проти Ференцвароша заслужив місце у команді найкращих у 6-му турі Ліги чемпіонів.

Українець відзначився переможним голом у ворота команди Реброва, а також допоміг втримати свої "на замку". Денис загалом набрав 14 очок, що дозволило йому опинитись у символічній збірній.

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Разом із Поповим, до оборони з найкращих гравців потрапили Анхеліньо (РБ Лейпциг), Натан Аке (Манчестер Сіті), Маріо Ермосо (Атлетіко) та Ніклас Зюле (Баварія). Місце у воротах посів Джанлуїджі Буффон (Ювентус), у півзахист обрали Янніка Феррейру Карраско (Атлетіко) та Рууда Вормера (Брюгге).

Трійцю нападу склали зірковий дует ПСЖ Неймар та Кіліан Мбаппе, а також Кріштіану Роналду з Ювентуса.

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