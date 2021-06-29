Захисник Динамо Денис Попов пропустить перший збір команди через операцію по видаленню мигдалин, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

"Попов потребує хірургічного втручання", – Циганик назвав причини повернення захисника збірної України до Києва

22-річний оборонець успішно переніс хірургічне втручання і приєднається до головної команди вже на другому зборі разом з іншими гравцями збірної України, які грають на Євро-2020.

Нагадаємо, через проблеми з литковим м'язом Попов не потрапив в заявку на матчі "синьо-жовтих" проти Північної Македонії та Австрії і був змушений залишити розташування національної команди та повернутися до Києва.

До слова, перший збір Динамо триватиме з 28 червня по 7 липня – кияни проведуть на ньому 4 спаринги. Після кількох вихідних у Києві "біло-сині" знову повернуться до Швейцарії на другий етап підготовки (з 10 по 20 липня).

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