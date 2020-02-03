Попов оцінив свій стан після відновлення від травми

Захисник Динамо Денис Попов поділився думками щодо своїх фізичних кондицій.

"Особисто я на першому зборі пізно втягнувся в тренувальний процес через пошкодження. Слава Богу, що взяв участь в деяких іграх, підняв свою витривалість і більш-менш привів себе в тонус. Зараз мені вже трохи легше. Були хороші суперники, які давали нам бій. Мені здається, були хороші спаринги. Хочеться взяти участь в матчах другого збору. Грати хочеться завжди.

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Мені здається, наразі усі гравці не можуть вийти на однаковий рівень підготовки, у кожного цей показник індивідуальний. Особисто по собі я вже відчуваю, що навантаження переносяться не так важко, як це було в перші дні на першому зборі. Більш-менш втягнувся і намагаюся працювати на максимумі, щоб закласти фундамент на ігри в чемпіонаті та Кубку", – цитує Попова сайт Динамо.

Нагадаємо, молодий центрбек киян зіграв по тайму в спарингах проти Кайрата (2:0) і Вардара (4:0).

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