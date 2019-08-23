Попов отримав травму та тренується за індивідуальною програмою

Захисник Динамо Денис Попов, ймовірно, не зможе взяти участь у матчі 5 туру УПЛ проти Олімпіка.

Захисник Динамо Денис попов отримав травму у поєдинку молодіжного чемпіонату України проти Шахтаря, який відбувся 9 серпня.

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Оборонець напередодні поєдинку проти Олімпіка займається за індивідуальною програмою, а його вихід на поле малоймовірний, повідомляє Dynamomania.com.

До слова, поєдинок 5 туру УПЛ між Динамо та Олімпіком відбудеться завтра, 24 серпня. Початок гри запланований на 19:30. Зауважимо, що у поточному сезоні Попов ще не виходив на поле за основну команду киян.

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