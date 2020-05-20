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Попов не зміг назвати різницю в роботі з Хацкевичем та Михайличенком

10:50 306 Читать на русском
Попов не зміг назвати різницю в роботі з Хацкевичем та Михайличенком
Денис Попов / фото: Динамо

Захисник Динамо Денис Попов розповів про роботу з Олександром Хацкевичем та Олексієм Михайличенком.

"Я не можу так сказати, яка між ними різниця. Тому що з Хацкевичем я не сильно багато працював. Так, мене підпускали до тренувань. Але так, як зараз, такого не було. Тому я не можу порівняти.

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У кожного тренера своє бачення, своє розуміння футболу. У того – одне, у того – інше. У захисника особливо не змінюється завдання. Повинен чітко грати, не вигадувати і починати атаки", – сказав Попов в прямому ефірі Інстаграм Tribuna.com.

Нагадаємо, Попов дебютував за Динамо саме під керівництвом Олександра Хацкевича. Сталося це в квітні 2019 у матчі проти Маріуполя (1:0). У нинішньому сезоні захисник провів за киян 16 матчів у всіх турнірах, відзначившись двома голами.

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Теги
Динамо Динамо Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Денис Попов Денис Попов Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко
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