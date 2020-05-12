Попов не виключає скасування матчу Кубка України – у Миная зафіксували позитивний тест на коронавірус

Захисник Динамо Денис Попов вважає, що треба ретельно зважити можливість проведення півфіналу Кубка України проти Миная.

"Підтверджений випадок коронавірусу у гравця Миная? У команді це не обговорювали, але я читав таку новину в пресі. Звичайно, це велика проблема – як для самого гравця, так і для клубу. Їм потрібно ізолюватися, щоб уберегти себе.

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Вважаю, що радіти такому не можна, тому можу побажати футболісту Миная тільки якнайшвидшого одужання.

Страху немає, хоча підсвідомо все одно думаєш про це. Думаю, що якщо в Минаї все настільки серйозно, то кубкового матчу, можливо, і не буде, адже ризик дуже великий", – сказав Попов для офіційного сайту киян.

Нагадаємо, за попереднім розкладом відновлення Кубка України, півфінал між Динамо та Минаєм був запланований на 10 червня.

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