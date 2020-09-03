Попов "не розлучається" з Білодід навіть на тренуваннях – порція романтики від захисника Динамо
Схоже, у захисника киян Дениса Попова і Дарини Білодід – все серйозно.
Оборонець Динамо Денис Попов продовжує наполегливо тренуватись для повернення у загальну групу після травми і допомагає йому в цьому відома дзюдоїстка Дарина Білодід.
Попов провів вечір у компанії найкрасивішої спортсменки України – провокативні фото
Нещодавно молоді спортсмени підірвали мережу, з'явившись разом на показі автобіографічного фільму Дарини. Попов вирішив підлити масла у вогонь чуток навколо новоспеченої пари і опублікував в Instagram фото мінеральної води, яку рекламує Білодід.
"Відновлення після тренування", – підписав фото гравець Динамо, не забувши додати "серце".
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