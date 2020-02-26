toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
НАПОЛІ - БАРСЕЛОНА ЧЕЛСІ - БАВАРІЯ РЕАЛ МАДРИД - МАНЧЕСТЕР СІТІ АРТЕМ БЄСЄДІН

Попов назвав розмір премії, яку отримав за перемогу на чемпіонаті світу – солідна сума

12:25 1764 Читать на русском
Попов назвав розмір премії, яку отримав за перемогу на чемпіонаті світу – солідна сума
Денис Попов / 1927.kiev.ua

Захисник Динамо Денис Попов пригадав, скільки отримав за перемогу на чемпіонаті світу U-20.

"Скільки отримали за перемогу на чемпіонаті світу U-20? Близько 30 тисяч доларів дали тим, хто грав. Домовилися з тренером, що будемо ділити так, хто більше зіграв, відштовхуватися вже від цього. Так розумніше.

Бєсєдін дізнався вирок УЄФА у справі вживання заборонених препаратів

Припустимо, є люди, які не грали, але були з нами, брали участь в процесі, були місяць там так само, як і ми. Вони теж заслужили. Я шість матчів зіграв, в фіналі не був, тому що червону отримав. На поле ж ти виходиш перемагати, там ніхто не поступається.

Чи переживав через те, що можуть не виплатити преміальні? Звичайно, таке було. Тому що обіцяють, обіцяють, годували "місяць", "завтра". Сказали, що в грудні все виплатять. Ось і дочекалися через 5 місяців.

Та й то там були проблеми свої. Там же був захід, але ми на нього не потрапили, не доїхали. У нас був останній матч з Десною 15 грудня, на наступний день ми полетіли. Не знаю, як пацани, але ми з Гіо (Цітаішвілі – прим. "Футбол 24") точно полетіли. Вони вирішили, що нас спеціально там не відпускають.

Скажіть за місяць, припустимо, що такого числа ми вас збираємо. А в УАФ не сказали нічого, сказали за тиждень, грубо кажучи. А квитки? Куди їх тепер? Потім вже передали нам цю суму", – поділився Попов в програмі ОТДУШИВДУШУ.

Ліга чемпіонів, озвучено сенсаційний план нового формату – як Динамо хочуть допомогти пробитись в етап мільйонерів

blog_ava
Челсі – Баварія – 0:3 – відео голів та огляд матчу
00:55
5745
Теги
Чемпіонат світу U-20 Денис Попов Денис Попов Україна U-20 Україна U-20 Чемпіонат світу U-20
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
17
хв
Брага
19:00
Рейнджерс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук