Попов назвав розмір премії, яку отримав за перемогу на чемпіонаті світу – солідна сума

Захисник Динамо Денис Попов пригадав, скільки отримав за перемогу на чемпіонаті світу U-20.

"Скільки отримали за перемогу на чемпіонаті світу U-20? Близько 30 тисяч доларів дали тим, хто грав. Домовилися з тренером, що будемо ділити так, хто більше зіграв, відштовхуватися вже від цього. Так розумніше.

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Припустимо, є люди, які не грали, але були з нами, брали участь в процесі, були місяць там так само, як і ми. Вони теж заслужили. Я шість матчів зіграв, в фіналі не був, тому що червону отримав. На поле ж ти виходиш перемагати, там ніхто не поступається.

Чи переживав через те, що можуть не виплатити преміальні? Звичайно, таке було. Тому що обіцяють, обіцяють, годували "місяць", "завтра". Сказали, що в грудні все виплатять. Ось і дочекалися через 5 місяців.

Та й то там були проблеми свої. Там же був захід, але ми на нього не потрапили, не доїхали. У нас був останній матч з Десною 15 грудня, на наступний день ми полетіли. Не знаю, як пацани, але ми з Гіо (Цітаішвілі – прим. "Футбол 24") точно полетіли. Вони вирішили, що нас спеціально там не відпускають.

Скажіть за місяць, припустимо, що такого числа ми вас збираємо. А в УАФ не сказали нічого, сказали за тиждень, грубо кажучи. А квитки? Куди їх тепер? Потім вже передали нам цю суму", – поділився Попов в програмі ОТДУШИВДУШУ.

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