Попов назвав причини поразки збірної України U-21 від Данії

Захисник київського Динамо та молодіжної збірної України Денис Попов прокоментував поразку "синьо-жовтих" від команди Данії 2:3.

"Я не вважаю, що данці переважали нас за антропометричними даними, і це далося взнаки на старті матчу. Просто треба було зіграти в дебюті надійніше й виваженіше. А те, що ми можемо не тільки грати з лідером нашої групи на рівних, але й забивати, ми довели у другому таймі.

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Нас радше вибив з колії швидкий гол данців. Ми оговталися лише після перерви і, як не дивно, повірили в те, що ще не все втрачено, коли рахунок став 0:3. Мабуть, і гості подумки вже вважали, що перемога в них у кишені, і дещо розслабилися. Прикро, що ми їх за це не покарали.

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У першому таймі нам бракувало концентрації. Це й призвело до пропущених голів. До того ж данці, на жаль, помилок не пробачали. Утім, нічого страшного не сталося, у нас ще є можливість надолужити згаяне. А те, що ми будемо битись до кінця, – гарантую", – цитує Попова офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, вчора у Львові збірна України поступилась одноліткам з Данії з рахунком 2:3. Після чотирьох турів команда Руслана Ротаня посідає лише четверту сходинку групи 8 відбору на Євро-2021 – одна перемога і три поразки.

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