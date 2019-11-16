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Попов назвав причини поразки збірної України U-21 від Данії

13:09 309 Читать на русском
Попов назвав причини поразки збірної України U-21 від Данії
Денис Попов / УАФ

Захисник київського Динамо та молодіжної збірної України Денис Попов прокоментував поразку "синьо-жовтих" від команди Данії 2:3.

63’ Назарій Русин
74’ Георгій Цітаішвілі
 
Андреас Ольсен 5’
Андреас Ольсен 25’
Андреас Ольсен 59’
Мадс Серенсен 72’
5’ Андреас Ольсен
25’ Андреас Ольсен
59’ Андреас Ольсен
63’ Назарій Русин
72’ Мадс Серенсен
74’ Георгій Цітаішвілі

"Я не вважаю, що данці переважали нас за антропометричними даними, і це далося взнаки на старті матчу. Просто треба було зіграти в дебюті надійніше й виваженіше. А те, що ми можемо не тільки грати з лідером нашої групи на рівних, але й забивати, ми довели у другому таймі.

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Нас радше вибив з колії швидкий гол данців. Ми оговталися лише після перерви і, як не дивно, повірили в те, що ще не все втрачено, коли рахунок став 0:3. Мабуть, і гості подумки вже вважали, що перемога в них у кишені, і дещо розслабилися. Прикро, що ми їх за це не покарали.

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У першому таймі нам бракувало концентрації. Це й призвело до пропущених голів. До того ж данці, на жаль, помилок не пробачали. Утім, нічого страшного не сталося, у нас ще є можливість надолужити згаяне. А те, що ми будемо битись до кінця, – гарантую", – цитує Попова офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, вчора у Львові збірна України поступилась одноліткам з Данії з рахунком 2:3. Після чотирьох турів команда Руслана Ротаня посідає лише четверту сходинку групи 8 відбору на Євро-2021 – одна перемога і три поразки.

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