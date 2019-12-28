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Екс-захисник Динамо Попов назвав найкращу команду у своїй кар’єрі

15:28 561 Читать на русском
Екс-захисник Динамо Попов назвав найкращу команду у своїй кар’єрі
Горан Попов / Фото з відкритих джерел

Македонський захисник Горан Попов розповів про роль України в його житті.

"Динамо – найкраща команда у моїй кар’єрі. Україна, як країна, зробила для мене все. Динамо і сім'я Суркісів – теж. У мене залишилися зв'язки у всіх командах, де я грав. Наприклад, спілкуюся з Ярмоленком, Шевченком, Шовковським, Мілевським", – сказав Попов в інтерв’ю виданню Tribuna.

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Нагадаємо, македонський оборонець перебрався до Динамо з Херенвена у 2010 році, однак у 2012-му перейшов в оренду в англійський Вест Бромвіч. Остаточно покинув київський клуб Попов у 2014 році.

За свою кар’єру Горан зіграв у 308 матчах, забив 14 голів і віддав 17 результативних передач. В чемпіонаті України захисник виходив на поле 32 рази і по два рази відзначився голами і асистами. Ще чотири матчі він провів у Кубку України і один – у Суперкубку України.

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