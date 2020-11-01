Попов назвав ідеал тренера-мотиватора
14:14 - Читать на русском
Оборонець київського Динамо Денис Попов розповів про найавторитетнішого фахівця у своїй ігровій кар'єрі.
"Мені потрібен тренер, який може струсонути. Олександр Васильович Петраков ідеально обирав момент і нас так трусив конкретно.
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Відразу приходить усвідомлення того, де ми знаходимося, з якою командою граємо, що взагалі робити потрібно", – зізнався центрбек в ефірі програми Auto Гол.
Нагадаємо, що Денис Попов у складі збірної України U-20 став чемпіоном світу торік. Олександр Петраков був головним тренером цієї команди.
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