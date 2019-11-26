Попов: Найбільший кайф – переможний гол у ворота Шахтаря

Захисник київського Динамо Денис Попов поділився враженнями від дебютних матчів за основну команду "біло-синіх".

"Матч проти Шахтаря в Кубку України був для мене справжнім тестом, адже я ніколи не грав 120 хвилин. Не думав сам, що витримаю. Але було багато наших уболівальників, тому ноги якось самі бігли. Хотілося вирвати цю перемогу.

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Після переможного гола у ворота Шахтаря я кричав, але потім заспокоївся і зрозумів, що це маленький крок у кар'єрі. Мені дали відчути це, і я хочу продовжувати грати на цьому рівні і продовжувати рости.

В перших матчах за Динамо, звісно, трохи хвилювався, але з кожною грою стає спокійніше. Ти отримуєш впевненість, починає більше виходити, ти починаєш швидше думати і після кожної гри, аналізуючи свої помилки, намагаєшся їх виправити.

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Я не можу оцінювати себе і Шабанова. Є тренери, яким видніше. Артем і я намагаємося якісно виконувати свою роботу і приносити користь команді.

Найбільше злим я був в останньому матчі проти Шахтаря. Суддя там начудив. В кожному матчі є якісь переживання, але проти Шахтаря – найбільше. А найбільший кайф був, коли забив переможний гол у Кубку", – сказав Попов Youtube-каналу Трендець.

Зазначимо, що в цьому сезоні Попов зіграв за першу команду київського Динамо 7 матчів та забив 2 голи.

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