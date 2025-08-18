Як повідомляє ресурс WD18, захисник киян може перебратися до англійського Уотфорда, який виступає в Чемпіоншипі.

У повідомленнях підкреслюється, що 26-річний футболіст за своїм стилем "ідеально підходить для Чемпіоншипу" – з акцентом на його фізичні дані та жорстку манеру гри.

Денис Попов є вихованцем Динамо. У його доробку 141 матч за київський клуб та 3 поєдинки у складі національної збірної України. Контракт центрбека з "біло-синіми" діє до літа 2026 року.

Зазначимо, що в системі Уотфорда виступає інший українець – Крістіан Шевченко, який нещодавно підписав професійну угоду з клубом.

