Трабзонспор слідкує за Денисом Поповим і планує зробити пропозицію вже влітку.

Турецький клуб серйозно зацікавлений у підписанні Дениса Попова, повідомляє видання Fotomac.

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26-річний захисник Динамо входить до списку потенційних новачків команди, а керівництво клубу планує активізувати переговори під час літнього трансферного вікна. Попов має контракт із Динамо до літа 2026 року, але він не проти спробувати сили за межами України. Головний тренер Трабзонспора Фатіх Текке уважно вивчає кандидатуру оборонця та найближчим часом обговорить цей трансфер із керівництвом клубу.

Нагадаємо, що в складі Трабзонспора вже грають українці Олександр Зубков, Данило Сікан та Арсеній Батагов.

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