"Бути в збірній, перебувати в цій атмосфері, бути в команді – ось це важливо. На футбольному полі все видно, так що є кого викликати, вибирати і ставити грати. Я спілкуюся з хлопцями, з Миколою Шапаренком. Він розповідав багато чого.

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Хочеться туди приїхати, але не просто приїхати, а й допомогти, продемонструвати свої найкращі якості. Але це таке непередбачуване життя. Потрібно бути до всього готовим. Приємно, що був у списку, все добре, але потім за секунду все. Я думками вже був там, хотів грати, тренуватися, познайомитися з хлопцями.

Це мрія кожного футболіста, особливо молодого. Хлопці поїхали, говорили, що їм все подобається, все добре. Це мрія", – сказав Попов в інтерв'ю FootballHub.

Зауважимо, Денис не поїхав на листопадовий збір України через коронавірус, хоча й був у списку Андрія Шевченка. Попов ще не дебютував за "синьо-жовтих" у складі головної команди, але регулярно виступав у юнацьких та молодіжних збірних.

До слова, вже сьогодні, 11 листопада, Україна зустрінеться з Польщею на стадіоні в Хожуві. Початок о 21:45.

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