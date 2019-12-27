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Попов: Газзаєв поводився в Динамо як Гітлер

17:50 776 Читать на русском
Попов: Газзаєв поводився в Динамо як Гітлер
Валерій Газзаєв / Фото ФК Динамо

Екс-легіонер Динамо Горан Попов пригадав "пекельні" часи в київському клубі під керівництвом Валерія Газзаєва.

"Історій дуже багато. Коли бачив, що Шевченко займався на тренуваннях, які дав Газзаєв, був в шоці. Шевченко не пропустив жодне заняття. Ми в Австрії займалися без м'яча – стрибали, бігали 200, 400, 600 метрів. Всі футболісти блювали. Але я був готовий фізично – ніяких проблем.

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На початку погано розумів російську. Відбуваються збори, а я питав: "Що це означає?". Газзаєв говорив: "Мовчи. Питатимеш тоді, коли я завершу". Він дуже жорсткий. Він – як Гітлер. Всі його боялися. Подивишся на нього – така особа, що ніколи не сміється. Дуже рідко може пожартувати", – цитує Попова Tribuna.

Нагадаємо, Попов захищав кольори Динамо у 2010-2014 роках. Сезон 2013/14 македонець провів у оренді в англійському Вест Бромвічі.

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Валерій Газзаєв Горан Попов Горан Попов Динамо Динамо
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