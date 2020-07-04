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Попов: Для Динамо матч проти Шахтаря – наче червона ганчірка для бика

4 липня 20:07 - Читать на русском
Попов: Для Динамо матч проти Шахтаря – наче червона ганчірка для бика
Денис Попов / фото: ФК Динамо

Захисник Динамо Денис Попов розповів про принциповість поєдинків проти Шахтаря для київського клубу.

51’ Беньямін Вербіч
67’ Карлос Де Пена
90+2’ Йосіп Піваріч
 
Тарас Степаненко 31’
Євген Коноплянка 39’
Алан Патрік 72’
31’ Тарас Степаненко
39’ Євген Коноплянка
51’ Беньямін Вербіч
67’ Карлос Де Пена
72’ Алан Патрік
90+2’ Йосіп Піваріч

"Почуваюся відмінно, сподіваюся, скоро приступлю до більш складної роботи. Ось-ось маю розпочати тренування. Зараз всі сконцентровані, налаштовані на матч. Звичайна атмосфера, хлопці заряджені як зазвичай. Матч з Шахтарем – наче червона ганчірка для бика. Перемагати Шахтар – подвійне, потрійне задоволення.

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Перед фіналом Кубка України ніхто себе берегти не буде. Фани на трибунах? Наскільки я знаю, не дуже хороша ситуація з коронавірусом в Києві, Харкові... Ми граємо заради уболівальників, але, думаю, потрібно поберегти себе зараз", – поділився Попов у коментарі офіційному YouTube-каналу Динамо.

Нагадаємо, захисник пропускає поєдинок проти Шахтаря через пошкодження. В поточному сезоні Денис провів 20 поєдинків у складі Динамо, записавши до свого активу 2 голи.

Шахтар – чемпіон України: що буде далі?

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Динамо – Шахтар: анонс матчу УПЛ
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Теги
Шахтар Шахтар Динамо - Шахтар Динамо Динамо Денис Денис Попов
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