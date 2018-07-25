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Попов: Динамо має проходити Славію

00:11 52 Читать на русском
Попов: Динамо має проходити Славію
Сергій Попов / фото із соцмереж

Колишній гравець Шахтаря та збірної України Сергій Попов поділився очікуваннями від протистояння Динамо та Славії в 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів 2018/19.

"Якщо дивитися за європейським авторитетом, то Динамо є фаворитом у протистоянні зі Славією. Скажу більше, якщо в команди Олександра Хацкевича не буде кадрових проблем, то "біло-сині" повинні проходити свого опонента.

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На руку Динамо також гра з Шахтарем перед цими поєдинками з чехами. Шахтар – це найсильніший суперник для Динамо на внутрішній арені.

Подібних матчів на рівні чемпіонату в киян небагато. Тільки в таких поєдинках можна побачити свої мінуси, які в наступних матчах можна виправити", – цитує Попова Команда №1.

Нагадаємо, зустріч Славія – Динамо пройде 7 серпня. Матч-відповідь відбудеться в Києві 14 серпня.

Ліга чемпіонів3-й кваліф. раунд, перші матчі

Славія Прага - Динамо: Вівторок 07 серпня 2018

Славія Прага
до матчу
13
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Динамо
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