Попов: Динамо має проходити Славію

Колишній гравець Шахтаря та збірної України Сергій Попов поділився очікуваннями від протистояння Динамо та Славії в 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів 2018/19.

"Якщо дивитися за європейським авторитетом, то Динамо є фаворитом у протистоянні зі Славією. Скажу більше, якщо в команди Олександра Хацкевича не буде кадрових проблем, то "біло-сині" повинні проходити свого опонента.

Славія – Динамо: став відомий час початку матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2018/19

На руку Динамо також гра з Шахтарем перед цими поєдинками з чехами. Шахтар – це найсильніший суперник для Динамо на внутрішній арені.

Подібних матчів на рівні чемпіонату в киян небагато. Тільки в таких поєдинках можна побачити свої мінуси, які в наступних матчах можна виправити", – цитує Попова Команда №1.

Нагадаємо, зустріч Славія – Динамо пройде 7 серпня. Матч-відповідь відбудеться в Києві 14 серпня.