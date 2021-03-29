Захисник Динамо Денис Попов може зіграти в матчі 20-го туру чемпіонату України проти Олександрії.

Мірча Луческу не зміг розраховувати на Попова у товариській зустрічі проти Динамо Бухарест через застуду футболіста, повідомляє meta-ratings.

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Втім, Денис уже найближчим часом повернеться до тренувань та зможе готуватись до матчу проти Олександрії, який запланований на 4 квітня.

До слова, Попов провів 18 матчів у складі Динамо в поточному сезоні, записавши до свого активу 2 голи.

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