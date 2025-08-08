Попов – про провал з Пафосом: "Ми не розбирали цю гру"
Захисник Динамо Денис Попов прокоментував поразку від Пафоса (0:1) у кваліфікації Ліги чемпіонів.
– Як команда психологічно відреагувала на поразку від Пафоса? Можливо, була якась розмова в роздягальні?
Динамо провалило перший матч проти Пафоса, зазнавши мінімальної поразки
– Ні, розмови не було. Звісно, програвати не так добре, як вигравати, але Кабаєв правильно сказав, що складається раунд з двох ігор. Тому в нас є шанс, ми будемо готуватися та намагатися пройти цей раунд.
– Що говорив головний тренер? Що не вийшло в тому матчі у Динамо?
– Ми не розбирали цю гру, готувалися вже до наступної. Такий графік зараз починається насичений, тому доводиться швидко забувати ігри, які вже провів, та готуватися до наступних. Тому що два турніри важливі, і потрібно досягати результату, – цитує Попова УПЛ ТБ.
Нагадаємо, що Динамо в рамках 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів поступилось кіпрському Пафосу (0:1). Матч-відповідь відбудеться 12 серпня.
