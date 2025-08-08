– Як команда психологічно відреагувала на поразку від Пафоса? Можливо, була якась розмова в роздягальні?

Динамо провалило перший матч проти Пафоса, зазнавши мінімальної поразки

– Ні, розмови не було. Звісно, програвати не так добре, як вигравати, але Кабаєв правильно сказав, що складається раунд з двох ігор. Тому в нас є шанс, ми будемо готуватися та намагатися пройти цей раунд.

– Що говорив головний тренер? Що не вийшло в тому матчі у Динамо?

– Ми не розбирали цю гру, готувалися вже до наступної. Такий графік зараз починається насичений, тому доводиться швидко забувати ігри, які вже провів, та готуватися до наступних. Тому що два турніри важливі, і потрібно досягати результату, – цитує Попова УПЛ ТБ.

Нагадаємо, що Динамо в рамках 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів поступилось кіпрському Пафосу (0:1). Матч-відповідь відбудеться 12 серпня.

