"Безумовно, найкращим подарунком для мене буде досягти позитивний результат (Денису сьогодні, 17 лютого, виповнилось 22 роки – прим. Футбол 24). Ми налаштовуємося максимально серйозно і відповідально. Обидві команди будуть перебувати в однакових умовах. Не можна сказати, що для когось погодні умови гірші або кращі.

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Чи буду я опікувати Баса Доста? Тренери нам скажуть під час установки. Так, він небезпечний гравець. Високий, добре грає головою. Подивимося, що тренер скаже, те і буду виконувати.

Чи мотивуватиме гравців присутність вболівальників? Наскільки мені відомо, це рішення ще остаточно не затверджене. Звичайно, якщо пустять, це буде величезний плюс для нас – грати у себе вдома з уболівальниками. Вони – наш 12-й гравець, вони надають нам додаткові сили. Ми граємо для них.

Погодні умови? Вони зараз не найкращі. Але ми намагаємося виходити з положення. На тренуваннях працюємо інтенсивно, щоб підтримувати свій тонус, свої фізичні якості. Так, холодно, але у нас немає вибору. Вже відновився чемпіонат. Нам потрібна перемога в кожному матчі. Тому ми намагаємося витискати максимум навіть за таких погодних умов", – цитує Попова офіційний сайт "біло-синіх".

Зауважимо, матч Динамо – Брюгге розпочнеться 18 лютого о 17:00 на НСК Олімпійський. Матч-відповідь у Бельгії пройде 25 числа.

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