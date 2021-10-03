Інтер вирвав три очки у матчі 7-го туру Серії А проти Сассуоло. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Господарі впевнено провели перший тайм, заробивши пенальті на 22-й хвилині. Шкріняр збив Бога у карному майданчику, а Берарді ідеально виконав пенальті.

Інтер здобув вольову перемогу над Сассуоло, Ювентус на останніх хвилинах видряпав три очки у Торіно

По перерві спрацювала масова заміна Сімоне Індзагі. Серед чотирьох "джокерів" був і Едін Джеко, якому для гола вистачило однієї хвилини. Боснієць остаточно закріпився у статусі героя Інтера, заробивши переможний пенальті для Лаутаро Мартінеса – 2:1. Нагадаємо, що Джеко протистоятиме збірній України (12 жовтня) у матчі відбору на чемпіонат світу.