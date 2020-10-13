"Ротань знову програв. Тепер Північній Ірландії, у якої до цього була лише одна перемога над Мальтою (в іншому матчі з Мальтою – нічия).

Північна Ірландія – Україна: Ротань не опускає руки у боротьбі за путівку на Євро U-21

Тим самим збірна втратила будь-які шанси потрапити на молодіжний чемпіонат Європи. Але тренер і відповідальні люди в федерації будуть нам продовжувати розповідати, що збірна додає від матчу до матчу і що вона знайшла свою гру. Чудове призначення федерації! Одне з найкращих поколінь в історії нашого футболу пролітає повз Євро. Попереду випробування Мальтою", – написав Шахов у своєму Telegram-каналі "Шах і Шах".

Нагадаємо, українці поступились передостанній команді групи – Північній Ірландії – і втратили навіть теоретичні шанси на вихід з групи.

Україна U-21 програла Північній Ірландії та остаточно втратила шанси на вихід на Євро-2021