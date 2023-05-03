"Ми щасливі, адже вдалося взяти три очки. Це був важкий матч, хоча ми могли забивати більше, та найголовніше – три очки. Нам належить зіграти шість фіналів, тож налаштовуємося на ці поєдинки.

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Радію, що допомагаю команді. У кожній грі ми беремо по три бали – це основне, а я міг би й не забивати, тільки б команда перемагала! Три очки в цьому випадку – найприємніше.

Чи досяг я вже оптимальних кондицій? Автоматизм моєї взаємодії з гравцями зростає, а також повернулися такі хороші вінгери, як Зубков і Швед, з якими маю гарне порозуміння, що тільки на користь команді. Довіра тренера додала впевненості та надії. Клуб вірить у мене, я також ставлюся до Шахтаря з любов'ю, тобто в нас чудові стосунки.

Щодо шансів на чемпіонство... Ми на завершальній стадії чемпіонату, і ще будуть поєдинки з конкурентами, із тим же СК Дніпро-1. Зараз усе в наших руках. Але щоб узяти титул, потрібно битись в усіх матчах", – цитує Траоре офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, у поточному сезоні Лассіна провів за Шахтар 30 матчів, в яких забив 6 голів і віддав 4 асисти. Після 24-х турів донеччани лідирують у турнірній таблиці УПЛ, випередбаючи СК Дніпро-1 на 5 очок (у дніпрян є ще гра у запасі).

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