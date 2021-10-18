"У мене попереду два дні спокою, і я збираюся скористатися ними. У цій роботі є прекрасні речі, але існує така велика різниця у відчуттях після перемоги і після поразки... Виграні партії важливі. Вони вселяють впевненість.

Барселона – Валенсія – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Я не знаю, чому Камп Ноу не заповнений. Ми повинні підкреслити ставлення тих, хто приїхав. Цієї середи я сподіваюся, що їх буде ще більше. Ті, хто приїхали, були феноменальними. Вони допомогли нам здійснити камбек. Ми повинні переконати публіку.

На цьому тижні у нас буде три домашні матчі, це приємно. Я повинен відзначити ставлення команди до справи, попри невдалий старт. Ми правильно відреагували на швидко пропущений гол, добре зіграли і заслужили перемогу. Мені потрібно повернути команді спокій. Коли пропускаєш так рано, це психологічна проблема. Ми добре діяли, коли м'яч був під нашим контролем, грали глибоко і, думаю, заслужили перемогу", – цитує Кумана Marca.

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