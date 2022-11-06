Головний тренер Арсенала Мікель Артета проаналізував перемогу над Челсі (1:0), яка знову вивела "канонірів" у лідери Прем'єр-ліги.

Раніше іспанець відмовлявся коментувати шанси "канонірів" на чемпіонство АПЛ, але після перемоги на Стемфорд Брідж визнав, що його команда є одним із претендентів.

Зінченко розсмішив фанатів незграбним вкиданням аута – курйоз дня

"Так, сьогодні Арсенал бореться за титул, але завтра нам буде важко. Просто подивіться на те, що зробив Манчестер Сіті за останні 6 років. Маючи найкращого менеджера та найкращу команду у світі, вони стабільно демонстрували це в усіх змаганнях.

Ми поступово стаємо кращими як команда, змагаємося набагато краще і отримуємо дійсно хороші результати, але попереду довга дорога.

Це фантастично бачити, як команда робить ще один крок. Сьогодні ми були під серйозним тиском, ми втратили перше місце після перемоги Манчестер Сіті у суботу. Готувалися, щоб виграти, але прийти і зробити це не так легко. Я щасливий, що ми це зробили", – цитує Артету Sky Sports.

У 13-ти матчах Арсенал набрав 34 очки і лідирує в турнірній таблиці АПЛ. Олександр Зінченко повернувся після травми і відіграв майже весь поєдинок.

Арсенал переграв Челсі в дербі – Зінченко отримав круті оцінки, оформив 2 курйози матчу і повернення лідерства в АПЛ