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"Попереду чемпіон Європи і переможець Ліги націй", – Шовковський у передчутті матчу з Португалією

08:53 567 Читать на русском
"Попереду чемпіон Європи і переможець Ліги націй", – Шовковський у передчутті матчу з Португалією
Олександр Шовковський / УАФ

Асистент головного тренера збірної України Андрія Шевченка Олександр Шовковський вже налаштовує футболістів та уболівальників на майбутній матч з португальцями.

29’ Руслан Маліновський
58’ Руслан Маліновський
 
29’ Руслан Маліновський
58’ Руслан Маліновський

Екс-голкіпер збірної України та київського Динамо, а нині один з тренерів національної команди Олександр Шовковський емоційно прокоментував перемогу збірної України над Литвою (2:0) у соціальній мережі Facebook.

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"Литва вже залишилась у минулому! А ми дивимося лише в майбутнє! Попереду Чемпіони Європи та переможці Ліги націй! Харків, дякую! До зустрічі у Києві!", – написав Шовковський на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, збірна України у матчі 7-го туру відбору Євро-2020 впевнено здолала збірну Литви і впритул наблизилась до виходу у фінальну частину турніру. Українцям залишилось провести ще два поєдинки: 14 жовтня у Києві вони прийматимуть збірну Португалії, а 17 листопада завершать відбірний цикл на виїзді з командою Сербії.

Наразі наші хлопці очолюють турнірну таблицю групи В з 16 пунктами, далі йдуть португальці (11 очок і гра в запасі) і серби (7 залікових балів і одна гра у запасі).

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blog_ava
Україна – Литва: ми однією ногою на Євро-2020, Маліновський – космос, Соболь скористався шансом, а Ярмоленко зараз чужий
04:17
14313
Теги
Україна Україна Литва Литва Євро-2020 Україна - Литва Олександр Шовковський Олександр Шовковський
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