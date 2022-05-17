Ювентусу приписують інтерес до Поля Погба. Француз на правах вільного агента може повернутися в Турин. Однак головний тренер Юве відхрещується від трансферу.

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"Погба? Хто такий Погба? Поняття не маю, хто це. Це таке англійське слово? – з посмішкою сказав Макс Аллегрі в коментарі DAZN. – Я вже забув за Погба. Це було дуже-дуже давно".

Погба працював з Аллегрі в Ювентусі у 2014-16 роках. Тоді вони принесли "Старій Синьйорі" два скудетто та дійшли до фіналу ЛЧ-2015, де програли Барселоні.

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