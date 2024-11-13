"Якщо порівняти Карпати та Рух, то в Руху сьогодні грають 95% хлопців з західних регіонів. У Карпат, якщо не помиляюсь, взагалі 2 чи 3 людини є вихованцями львівського футболу. В кожного свій шлях.

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Я в якомусь інтервʼю казав, що ми зараз дуже говоримо про тих вихованців. Але ж я працював у школі Карпат, я дуже вдячний "зелено-білим" за можливість працювати з тими дітьми. Я працював у школі Карпат з 2012 року. Завжди були хороші покоління футболістів. Завжди кричали: "Ми будемо наших футболістів розвивати". Приходив час, 18 років – купляли інших футболістів, легіонерів.

Були 1996-го, 1997-го років – прекрасні футболісти. Швед тоді заграв, Гуцуляк, Кравець. Дехто взагалі не отримав свого шансу. 2000-й, 2001-й, 2002-й – теж прекрасні роки. Тоді вже, правда, Карпати розліталися. Теж ніхто не отримав свого шансу.

В Руху ніхто нікого не купляв. Був ризик, але ми довірили грати цим футболістам і вони минулого року посіли 6-те місце. З легіонерами боролися за виліт. Невже не краще своїм хлопцям дати шанс? Минулого року ми завершили чемпіонат українцями. Посіли 6-те місце. Позаминулого року у нас були легіонери. Ми ледве залишилися в УПЛ", – сказав Пономарьов у коментарі YouTube-каналу "Трендець".

Нагадаємо, у поточному сезоні Карпати та Рух двічі зустрічались між собою. В рамках УПЛ "зелено-білі" здолали принципового суперника, натомість у Кубку України "жовто-чорні" взяли реванш, вибивши "левів" з подальшого розіграшу турніру.

Рух завдячує йому усім, або Створювати тиск на Пономарьова – зовсім неправильно