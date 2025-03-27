"Перший тиждень під час паузи на матчі збірних команда присвятила серйозним навантаженням на тренуваннях та зіграла два контрольні матчі. Далі ми вже тренувалися у звичному режимі та готуємося до матчу з Динамо.

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Тренерський штаб задоволений тим, як Рух зіграв попередні спаринги. Гравці виконали всі поставлені завдання у цих матчах. Тепер хочеться, щоб результат прийшов і в офіційних поєдинках. Не можна сказати, що команда погано працює, адже ми й далі граємо в досить конкурентний футбол, але це потрібно підкріпити позитивним результатом.

Ми проаналізували гру Динамо та готуємося до матчу в чемпіонаті. Кияни – один із флагманів українського футболу і мають у своєму складі багато гравців національної та молодіжної збірних. За Динамо грають виконавці високого рівня, і нам слід серйозно підійти як до цього матчу, так і до протистояння у Кубку України 2 квітня. Думаю, ми зможемо якісно підготуватися до цих ігор.

Можна виділити високі індивідуальні якості гравців Динамо. Недарма ця команда лідирує в чемпіонаті та претендує на золоті нагороди. В усіх ігрових аспектах це досить збалансований колектив.

Не думаю, що така щільність календаря стане для нас проблемою. Ми завжди говоримо своїм футболістам, що команда повинна вміти грати два матчі на тиждень. Рух працює над фізичними кондиціями гравців, тож вони будуть готові до двох матчів з Динамо", – сказав Пономарьов у коментарі прес-службі Руха.

Нагадаємо, 29 березня Рух зіграє з Динамо у 22-му турі УПЛ, а 2 квітня – у чвертьфіналі Кубка України.

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