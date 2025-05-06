Пономарьов отримав сенсаційну можливість очолити європейський клуб з українцями – команда має серйозні проблеми
Головний тренер Руха Віталій Пономарьов може продовжити кар'єру за кордоном.
Як стало відомо Футбол 24, Лехія розглядає можливість призначення Віталія Пономарьова на посаду головного тренера.
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Клуб задоволений грою п’яти українських футболістів, що виступають у команді, і хоче продовжити цей вектор селекції. Пономарьов, який має досвід роботи з молодими талантами та добре знайомий із можливостями українських гравців, став головним кандидатом на посаду наставника. Його контракт із Рухом чинний до кінця сезону, і це збігається з термінами контракту теперішнього тренера Лехії Джона Карвера.
Однак, клуб стикнувся з серйозними фінансовими труднощами: комітет з ліцензування Польської футбольної спілки ухвалив рішення відмовити Лехії у ліцензії через невиконання фінансових вимог. Клуб вже вирішив оскаржити це рішення, а міська влада Гданська пообіцяла надати фінансову підтримку в розмірі 10 млн злотих для вирішення проблем.
Нагадаємо, що за Лехію виступають 5 українських футболістів: воротар Богдан Сарнавський, нападник Богдан В'юнник, вінгер Максим Хлань, опорник Іван Желізко та хавбек Антон Царенко.
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