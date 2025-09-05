ЛНЗ офіційно оголосив про трансфер півзахисника Руха Євгенія Пастуха.

ЛНЗ залишили два футболісти – попрощалися з легіонером і українцем

21-річний гравець стане черговим футболістом, який повторив маршрут зі Львова до Черкас за колишнім головним тренером Руха Віталієм Пономарьовим, який тепер очолює ЛНЗ.

За першу команду "жовто-чорних" Євгеній Пастух провів 58 матчів в усіх турнірах, відзначившись п'ятьма голами та зробивши чотири асисти.

Верес здобув дебютну перемогу в новому чемпіонаті, сенсаційно перегравши ЛНЗ – черкасці пропустили перші голи в сезоні